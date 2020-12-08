رئيس جامعة سيناء يكشف تفاصيل وفاة طالب بفيروس كورونا (فيديو)

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الدكتور حاتم البلك رئيس جامعة سيناء تفاصيل وفاة طالب بالفرقة الثالثة في كلية العلاج الطبيعي بالجامعة إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الكلية تجري حاليا امتحانات منتصف الفصل ويتم عمل الإجراءات الاحترازية للطلاب خلال دخول الجامعة والطالب المتوفي لم تظهر عليه أي أعراض.

وأردف أن الطالب المتوفي يوسف فياض تواصل مع المشرفة على الامتحانات وأبلغها بمعاناته من أعراض كورونا وطلبت منه عمل التحاليل اللازمة التي تثبت إصابته حتى لا يؤثر غيابه على الامتحان.
وأكد الدكتور حاتم البلك رئيس جامعة سيناء أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن حوار الطالب يوسف فياض ودكتورة في الجامعة، مشيرا إلى أن بعض الطلاب يستخدمون «الإصابة بكورونا» في غير موضعها.

وأكد أن والد الطالب علم بإصابة ابنه بكورونا قبل وفاته بـ 48 ساعة، والجامعة لم تعلم إلا بوفاته.

وشدد على أنه لن يدفعهم أحد على غلق الجامعة وتعطيل الدراسة لأن هذا قرار دولة، مضيفا أن عميدة الكلية طلبت من المخالطين للطالب يوسف إجراء تحاليل كورونا.

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