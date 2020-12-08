والد طالب جامعة سيناء ضحية كورونا يكشف تفاصيل وفاته: "ابنى رجع ميت"

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال محمد فياض، والد الطالب يوسف فياض بجامعة سيناء المتوفي بكورونا، إن جامعة سيناء موبوءة بفيروس كورونا وابنه أصيب بكورونا من أحد الطلاب بجامعة سيناء.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "ابني جاي من القنطرة ميت".

وتابع محمد فياض، والد الطالب يوسف فياض بجامعة سيناء، "مش عاوزين نرفع قضية ولا تعويض احنا عاوزين يكون فيه ضمير"، مردفا:" ابنه توفي في أحد المستشفيات الخاصة بعدما مكث فيها يوم واحد فقط".

وأردف: "بندفع مصاريف كبيرة والطلاب يسكنون في الخارج لأن الجامعة لا تسكن سوى 3 % من طلاب الجامعة".

واستطرد محمد فياض، والد الطالب يوسف فياض بجامعة سيناء، أن طالبا بكلية الصيدلة أبلغ الدكتورة بإصابته بكورونا فطلبت منه أن يرتدي كمامتين ويحضر للجامعة، متوقعا أن يكون ابنه انتقلت له العدوى من هذا الطالب.

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