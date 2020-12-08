رانيا محمود ياسين عن والدها: "قمر حياتي الذي لا ينطفئ"

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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استعادت الفنانة رانيا محمود ياسين ذكري وفاة والداها الفنان الراحل محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة فنية حافلة رسخت اسمه في أذهان الجمهور.

ونشرت رانيا صورة لوالداها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وتذكرته بكلمات مؤثرة وكتبت : قمر حياتي الذي لا ينطفئ أبداً .. الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته في الفردوس الأعلي يا ابي مع صديقين والشهداء والأبرار يارب.

وفي سياق آخر، شاركت رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي.

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