الضرائب: 20 ألف جنيه غرامة لمن يرفض إصدار فواتير

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال السيد محمود صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس الضرائب، إن من يبيع سلعة أو خدمة، يستفيد من البلد، من خلال استغلال كافة المرافق، حتى يحقق إيراد وأرباح، بالتعاملات المالية، ولذلك عليه أن يحافظ على حق الدولة، ولذلك عليه أن يقدم فاتورة لمن يحصل على السلعة أو الخدمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع مع الإعلاميين خيرى رمضان وكريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، اليوم الثلاثاء، أن الممول أو المكلف عليه أن يسلم الفواتير للمواطن، وإذا لم يعطيها للمواطن، سيعتبر تهربا ضريبيا وفق لقانون الضرائب، والجميع يعلم أن أهم من العقوبة التى تصل لسجن، فهذه جريمة مخلة للشرف والأمانة، وعلى الممول أن يكون حريصا على اسمه وسمعته.

وتابع، على المواطن، أن يتواصل مع الخط الساخن 16395، وهذا مركز اتصالات متكامل، للإبلاغ عن حالات رفض إصدار الفواتير، وهناك رقم ساخن لحماية المستهلك.

وأردف صقر، كل ما نفعله يعود على المواطن بالكثير من الخدمات الهامة، ولكن لابد أن نأكد على أن الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن تكلف الدولة الكثير، ولذلك فالفواتير تفيد الدولة والمواطن، وعلى الأطباء أن يصدروا فواتير، والمخالف عليه غرامة لن تقل عن 20 ألف جنيه ولن تزيد عن 100 ألف جنيه.

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