بتروجت يواجهه الترسانة في موقعة مثيرة بدوري القسم الثاني









ترتيب المجموعة الثالثة

1_النصر 4نقاط

2_بتروجت4نقاط

3_القناة4نقاط

4_الترسانة4نقاط

5_الزرقا3نقاط

6_سرس الليان3نقاط

7_المريخ3نقاط

8_كوكاكولا3نقاط

9_بورتو نقطتين

10_السكةنقطتين

11_زد نقطتين

12_منتخب السويس نقطتين

13_النجوم 1

14_الداخلية 1

15_طنطا 0

16_جمهورية شبين 0

وشهدت الجولة السابقة فوز الترسانة خارج ملعبه على طنطا بهدف دون مقابل سجله اللاعب إيهاب فؤاد.

يلتقي الفريق الكروي بنادي بتروجت مع نظيرة فريق الترسانة، في الثانية والنصف من عصر الأربعاء، بملعب بتروسبورت، في إطار مواجهات الأسبوع الثالث، للمجموعة الثانية، من منافسات مسابقة دوري القسم الثاني.يذكر أن الفريق البترولي بقيادة المدير الفني علاء عبد العال تعادل سلبيا أمام السكة الحديد في المباراة الماضية، وبتروجت المركز الثاني برصيد4نقط، بينما يحتل الترسانة بقيادة علاء نوح في المركز الرابع برصيد4 نقاط.