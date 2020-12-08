طارق الشناوي ينتقد إدارة مهرجان القاهرة السينمائي بعد "بيان مخرج التحرش"

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:52 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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انتقد طارق الشناوي، الناقد الفني، إدارة مهرجان القاهرة السينمائي بعد بيان "مخرج التحرش"، مطالبًا بتحري الدقة وانتظار ظهور دليل إدانة، مؤكدا: "هذا ليس دفاعًا عن المخرج ولكن دفاعًا عن مبدأ".

وقال "الشناوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر فضائية TeN، اليوم الثلاثاء، إن المهرجان كان مقرراَ أن يعرض ندوة للمخرج وعقب عرض فيلمه، ولكن إدارة المهرجان قررت إلغاء الندوة، متابعا: "هذا خطأ ده نوع من العقاب ولكن المتهم برئ حتى تثبت إدانته".

وأضاف "الشناوي": "واقعة التحرش بحسب الفتيات وقعت منذ عدة سنوات لماذا ظهر في الوقت الحالي؟"، مواصلا: "أنا اتهم الفتيات اللذين كتبوا عن التحرش ولكن أقدر أقول أنه لا توجد إدانة حتى الآن، ولكن يوجد عقاب بإلغاء ندوته وهذا أسوأ أنواع العقاب".

وواصل: "مش أي كلام على طول نطلع بعده قرارات، وجميعنا معرضون للاتهامات".

وقالت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي في بيان، نشرته على صفحتها في فيسبوك، “وقد تابع المهرجان على مدار الساعات الماضية، باهتمام ما تردد عن مخرج أحد أفلام المسابقة الدولية..”.

يؤكد مهرجان القاهرة السينمائي على احترامه للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش. وقد تابع المهرجان على مدار.

وأردف البيان قائلا “ورغم أن الاتهامات الموجهة لهذا المخرج ليست مؤكدة، ولم يتم التحقق من صحتها حتى الآن، إلا أن المهرجان درء للشبهات يتعهد بأنه إذا ثبتت أي من الشهادات المقدمة ضده، أو تم التقدم ضده ببلاغات رسمية تشير إلى صحة الواقعة سيتم استبعاد الفيلم من المنافسة في المسابقة الدولية”.

وختم بالقول “وحتى يحدث ذلك يلتزم المهرجان تجاه الفيلم بعرضه في المواعيد المعلنة مسبقا، حتى لا تتعرض التجربة وصناعها للظلم، وكذلك احتراما للجمهور الذي حجز التذكرة”.

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