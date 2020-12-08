ليلى علوي لـ"الفجر الفني":"أتمنى المشاركة في أفلام تُعرض في مهرجان القاهرة.. وسعيدة بمشاركة عشر أفلام مصرية"

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها الكبيرة نتيجة مشاركة عشرة أفلام مصرية في الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام.

وقالت ليلى علوي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" خلال تواجدها بمهرجان القاهرة:"أنا سعيدة جدًا إن السنة دي في 2020 بالرغم من الظروف الصعبة اللي مرينا بيها إن في أفلام مصرية كتيرة وكويسة جدًا سواء في المسابقة الرسمية أو خارج المسابقة أو أفلام قصيرة سعيدة جدًا بده، وأنا عادي دايمًا بحضر الريد كاربت أو الأفلام اللي في المسابقة الرسمية".

كما حرصت ليلى علوي على تهنئة صديقتها الفنانة إلهام شاهين على فيلمها الجديد"حظر تجول"، مُضيفة:" ببارك لإلهام وأسرة حظر تجوال على الفيلم الجميل اللي احنا شوفناه والفيلم عنها، وإن شاء الله أكون موجودة في أفلام تتعرض في مهرجانات القاهرة وأي مهرجانات أخرى".

وفي سياق آخر، تواصل ليلى علوي حاليًا تصوير مشاهدها في فيلم "ماما حامل"وهو بطولة بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، محمد ثروت، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

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