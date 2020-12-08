وزارة المالية تدرس طرح سندات اليورو خلال 2021

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
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قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن بلاده ستلجأ مصر لطرح سندات اليورو وقد يكون خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأضاف معيط خلال حوار مع تلفزيون "بلومبرج"، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية أصدرت أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار الشهر الماضي، ضمن خطة وزارة المالية لتنويع أدوات الدين.

وذكر أنه لم يكن الإصدار بهدف التمويل في الأساس، إلا أن هناك هدفاً آخر وهو أن يكون لمصر الريادة في المنطقة في إصدارات السندات الخضراء.

وأوضح أن الوزارة أعدت مشروع قانون الصكوك السيادية وأقره مجلس الوزارء وبمجرد موافقة البرلمان عليه سيتم إصدار صكوك سيادية.

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