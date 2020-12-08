خبر سعيد في بايرن ميونخ

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
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أكد هانسي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني أن فريقه قد يستعيد جهود المدافع الكندي الفونسو ديفيز أمام لوكوموتيف موسكو الروسي غدا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا ولكن لاعب الوسط كورنتين توليسو انضم إلى جوشوا كيميتش وخافي مارتينيز في قائمة الغائبين عن المباراة.

وقال فليك اليوم الثلاثاء "الفونسو ديفيز سيعود لقائمة الفريق غدا، وهو نبأ جيد ، نخطط لإشراكه لكن لم نحدد إذا ما كان سيبدأ أم يشارك من على مقاعد البدلاء".

وغاب ديفيز عن النادي البافاري بسبب الإصابة في الكاحل منذ نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي بينما عاد توليسو للتدريبات وقد يلحق بالمباراة على ملعب يونيون برلين في الجولة المقبلة من البوندسليجا، في الوقت الذي يواصل فيه كيميتش التعافي من إصابة في الركبة.

وحجز بايرن مقعده بالفعل في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ولكن الفريق يرغب في مواصلة مسيرته الخالية من الهزائم على ملعبه عندما يستضيف لوكوموتيف غدا حيث لم يتعرض الفريق لأي هزيمة في على ملعبه في دور المجموعات بدوري الأبطال منذ خسارته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 2 /3 فيديسمبر 2013.

وبخلاف مواجهة لوكوموتيف يخوض بايرن مباراة أخرى على ملعبه في البوندسليجا عندما يلاقي فولفسبورج أملا في إنهاء عام 2020 دون تعرضه لأي خسارة على ملعبه ، في إنجاز لم يتحقق منذ عام 1981.

وأراح فليك العديد من لاعبي بايرن خلال المباراة على ملعب اتلتيكو مدريد الإسباني الاسبوع الماضي ضمن المجموعة الأولى لدوري الأبطال ، ولكن المدرب لم يحدد بعد ما إذا كان سيكرر هذا التجربة أم لا أمام لوكوموتيف.

وقال فليك "نريد الفوز بالمباراة قبل خوض ثلاث مباريات في البوندسليجا".

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