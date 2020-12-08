مادورو يكشف عن محاولة لاغتياله جرت قبل يومين

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه تم تحضير محاولة لاغتياله في يوم الانتخابات البرلمانية التي شهدتها بلاده في الـ6 من ديسمبر الجاري.

 

وأضاف مادورو في مؤتمر صحفي بث على تويتر: "لقد غيّرت مركز الاقتراع، لأن المعلومات المتعلقة بالتحضير لاغتيالي جاءت من مصدر موثوق به في المخابرات الكولومبية"، متهما رئيس كولومبيا بالوقوف خلف محاولة اغتياله.

 

وأضاف: "من المقر الرسمي لرئيس كولومبيا في كاسا دي نارينيو، شارك إيفان دوكي في التخطيط لاغتيالي يوم الانتخابات. هذا صحيح، وتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة".

 

واتهم الرئيس الفنزويلي مرارا الولايات المتحدة وكولومبيا بتنظيم محاولات اغتياله، وأكد إحباط عدة محاولات خطط لها في بوغوتا بموافقة واشنطن.

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