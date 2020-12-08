خبير تربوى: نظام الثانوية العامة الجديد ينهى عصر التلقين والحفظ من الكتاب

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:57 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الخبير التربوى حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن وزير التربية والتعليم حريص على توفير كافة المعلومات للأسر، فالوزير لم يفاجئ الأسر والطلاب بهذا النظام، ولكنه أبلغهم أن الامتحان سيكون إلكترونى، داخل الفصول، والتصحيح أيضا سيكون إلكترونى، فالوزارة حريصة على أن يحصل الطلاب على أعلى الدرجات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع كريمة عوض وخيرى رمضان ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الامتحان سيكون به قدرات عقلية مثل التفسير والتعليل وابداء الرأى والمقارنة والتمييز والتلخيص، وكلها مهارات عليا، فانتهى عصر التلقين من الكتاب، واسترجاع المعلومات، فالتفوق سيكون للطلاب المتفوق عقليا، والقادر على التفسير والتعليل.

وتابع، هناك منصات حتى يطمئن الطلاب وأسرهم، لتدريب الطلاب على اسئلة امتحان الثانوية العامة، فالامتحان لن يكون قومى، ولكن على طريقة المدارس، فهناك مستويات من الصعوبة، فبنك المعرفة الموجود فى المقطم، سيتم أخذ أسئلة منه، للطلاب، ومن المحتمل أن يكون هناك امتحان تجريبى، وسيكون هناك تيسير ليمتحن الطلاب فى شهر يوليو، ومن يريد التحسين سيكون فى شهر أغسطس.

وأردف شحاتة، أما بالنسبة للعام المقبل، سيكون هناك امتحان تراكمى، من أولى ثانوى وحتى الثالث الثانوى، لزيد الاهتمام، والتحصيل، وهذه أمور تربوية حديثة، وسيتم وضع التعليم المصرى فى اطار المنافسة العالمية، وهذا توجيه من الرئيس المصرى، بضرورة إعادة بناء الإنسان المصرى، ليكون قادر على أن يكون له رؤية، مثل كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة.

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