أسعار الذهب تقفز من جديد بنهاية التعاملات

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:12 م
بوابة الفجر
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قفزت أسعار الذهب في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع آمال التوصل لاتفاق بشأن صفقة التحفيز المالي.

وارتفع المعدن الأصفر بعد أن ربح 26 دولاراً بالأمس، وسط آمال أن تساهم إصابات الوباء المتزايدة في تسريع التوصل لصفقة تحفيزية لدعم الاقتصاد الأمريكي.

وقال "تشاك شومر" زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إن هناك دلائل على إحراز تقدم في المحادثات بشأن مشروع قانون من الحزبين.

ومن المقرر أن يصوت الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع على مشروع قانون تمويل مؤقت لتوفير مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن المساعدة المتعلقة بـ"كوفيد –19" وتجنب إغلاق الحكومة.

يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم الذي قد ينتج عن التحفيز الكبير.

فيما كشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع إنتاجية العمالة في الولايات المتحدة بنحو 4.6 بالمائة خلال الربع الثالث من 2020.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.5 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1874.90 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 7:00 مساء بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة إلى مستوى 1869.49 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 عند مستوى 90.95.

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