معسكر مغلق لحرس الحدود اسعدادا لمباراة الحمام بالقسم الثاني

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر
فاطمة العشري
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دخل فريق حرس الحدود معسكر مغلق بفندق النادي السكندربي في المكس استعداداً للقاء فريق نادي الحمام عصر الخميس بستاد المكس وذلك فى إطار لقاءات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة للممتاز |ب" .

وقد إختار الجهاز الفني للحرس علي 25 لاعب لدخول المعسكر، وأكد محمد حليم المدير الفني للحرس على جاهزية الفريق وإن كان هناك بعض الغيابات للإصابة ممثلة في مصطفى حجاب ومصطفى امين ومؤمن عوض والصاوى مصطفى.

وتشهد قائمه الحرس الحدود تواجد علي فرج ومحمد فوزي وخالد سامي ، جهاد جنيدي، وعبد الله جمعة ومحمد اسعد، غريب ياسر، وحامد خالد ومحمود جمعة وفيلكس ووليد عادل ومؤمن ابراهيم واحمد سالم  ومحمد عيد ومحمد أبو جودة واحمد حسنى وزيكو، ويوسف علاء ومحمود عبده.

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