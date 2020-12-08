وزيرة الثقافة تزور أكاديمية الفنون وتفتتح مجموعة من الصروح العملاقة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

تفتتح وزيرة الثقافة السيدة الدكتورة ايناس عبد الدايم غدا الأربعاء مجموعة كبيرة من المشروعات والصروح العملاقة التي تم الانتهاء منها بأكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي وتعتبر هذه المشروعات والتي تم إنجازها وتشغيلها في وقت قياسي وثبة عملاقة على طريق المستقبل.

كما تفتتح وزيرة الثقافة مبنى متحف الفنون الشعبية هذا المشروع الحضاري العظيم الذى طال انتظاره ليخرج إلى النور فى أبهى صورة فتم تأهيله ووضع خطط تشغيله والعمل على تنفيذها في أقل من عام ليصبح أحد قلاع حفظ وحماية التراث الشعبي المصري.

وتتنوع هذه المشروعات وتتعدد أهدافها العلمية والفنية والمجتمعية حيث تبدأ الدكتور ايناس عبد الدايم بإفتتاح سور الأكاديمية بعد تطويره وتجميله ليجمع عدد من اللوحات الفنية لأساتذة وطلاب الاكاديمية من الموهوبين كما تفتتح سيادتها سور المكتبات المتطورة لكبرى دور النشر في مصر والتي تقدم خدمة ثقافية لطلاب الأكاديمية كما تقوم بدورها المجتمعي للارتقاء بثقافة وذوق ووعي اهالي المناطق المحيطة بالأكاديمية.

كما تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم مدرسة الفنون هذا الصرح العملاق الذي لا نظير لتعليم مواد الفنون لكافة التخصصات للمراحل دون العليا بالأكاديمية وتعد هذه المدرسة المتطورة واجهة حضارية للفنون في مصر.

و تقوم الدكتورة ايناس عبد الدايم بإفتتاح مبنى المعهد العالي للموسيقى العربية الجديد الذي تحول بعد أعمال الاحلال والتجديد وفقا لمعايير الجودة مركزا للاشعاع الفني ومعهدا لا مثيل له في كل الأقطار التي تهتم بدراسة الموسيقى العربية.

هذا ويحل السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ضيفا على الأكاديمية حيث يفتتح برفقة الدكتورة ايناس عبد الدايم اول مدرسة حرفية فنية للتكنولوجيا التطبيقية للمرحلة دون العليا وذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم والفني والدكتور عمرو بصيلة مستشار التعليم الفني التكنولوجي وبعض قيادات وزارة الثقافة والشخصيات العامة.

وتعد مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية أحد صروح التحدي والانجاز القياسي زمنا وعملا فقد نشأت الفكرة في سبتمبر الماضي بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة عدد مدارس وجامعات التكنولوجيا التطبيقية وتم توقيع بروتوكول شراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ليتحقق الحلم المشترك في أقل من ثلاثة أشهر لتكون هذه المدرسة هي الأولى من نوعها لتخريج فنيين وتقنيين متخصصين لدعم سوق الصناعات الثقافية الذي يعاني من ندرة هذه المهن وهذه المهارات.

وتنتهي جولة الدكتورة ايناس عبد الدايم بإفتتاح فعاليات مهرجان المسرح العربي زكي طليمات بساحة الأكاديمية ومسرح المعهد العالي للفنون المسرحية والذ يضم ثلاثة عشر عرضا مسرحيا ومجموعة من المسابقات والفعاليات الثقافية.

أخبار تهمك

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

منذ نصف ساعة

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

منذ 40 دقيقة

فرجاني ساسي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

المكاسب المالية للأهلي بعد التأهل إلى كأس العالم

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الاتحاد الإفريقي يُعلن إيقاف نجم بيراميدز بسبب المنشطات

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 11 ساعة

وسط بعض المفاجأت.. كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يوجه رسالة إلى الأهلي

منذ 40 دقيقة

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:47 م

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

10:38 م

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

09:31 م

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

09:04 م

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر