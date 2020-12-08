"أطيب وأجدع صديق".. هكذا هنأت عبير صبري إدورد

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
حرصت الفنانة عبير صبري على تهنئة صديقها الفنان إدورد بعيد ميلاده الذي يحل اليوم الثامن من شهر ديسمبر.

ونشرت عبير صورة جمعتهما عبر حسابها بموقع إنستجرام ، ووجهت له رسالة خاصة وكتبت : كل سنه وانت طيب يا دودو ، اغلي واطيب وأجدع صديق ، سنة حلوة وسعيدة وكلها صحة ورزق وسعادة.

ورد إدورد على تلك التهنئة معلقاً :" ربنا يخليكي حبيبتي ونفضل صحاب طول العمر .. بحبك جدا انتي وايمن".

والجدير ذكره أن آخر أعمال عبير صبري، مسلسل " خيانة عهد" ، وتدور أحداث خيانة عهد حول سيدة تدعى عهد والتي تجسدها الفنانة يسرا، وتتعرض للعديد من المؤامرات من أشقائها وموت ابنها الذي يجسده الفنان خالد أنور.

وشارك في بطولته كل من يسرا، خالد سرحان، عبير صبري، هنادي مهنى، جومانا مراد، تيام مصطفى قمر، خالد أنور، وآخرون،تأليف أحمد عادل سلطان، أمين جمال، إخراج سامح عبد العزيز، أحمد أسامة عبد الخالق.

أخبار تهمك

ريال مدريد يوجه رسالة إلى الأهلي

منذ 40 دقيقة

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الاتحاد الإفريقي يُعلن إيقاف نجم بيراميدز بسبب المنشطات

منذ أقل من ساعة

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

منذ نصف ساعة

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

منذ 40 دقيقة

فرجاني ساسي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

المكاسب المالية للأهلي بعد التأهل إلى كأس العالم

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

وسط بعض المفاجأت.. كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:47 م

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

10:38 م

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

09:31 م

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

09:04 م

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر