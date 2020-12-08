خيرى رمضان عن نظام الثانوية العامة الجديد: "اللى هيسقط هيدفع التمن.. وزمن الغش راح"

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي خيرى رمضان إن نظام تقييم امتحانات الثانوية الجديدة، وجعلها فى ثلاث سنوات، أمر سيخفف العبئ على الأسرة، فالنظام سيكون من خلال احساب مجموعة الطلاب خلال 3 سنوات، وهذا الأمر يعنى، أن أي شخص يستطيع أن يعيد أى امتحان مقابل رسوم، و"اللى هيسقط هيدفع التمن"، وهذا سيقلل من توتر الثانوية العامة، التى كانت تعتمد فى الماضى على "الحفظ والغش"، والبعض يرى أن نظام الثانوية العامة، بـ 3 سنوات، سيزيد العبئ على الأسرة بسبب الدروس الخصوصية.

واستعرض برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على "القاهرة والناس"، خلال تقرير نظام الثانوية العامة مذن عام 1891، والتحولات التى شهدها التعليم المصري خلال مدتة تجاوزت الـ 120 عاما، ومرور مرحلة الثانوية العامة بأكثر من شكل، مثل 5 سنوات، ومرحلة الـ 3 سنوات، وأيضا تقسيمها إلى العلمى والأدبى، ثم عودة الثانوية العامة إلى نظام العامين، قبل أن تعود الثانوية العامة إلى نظام العام الواحد فى عام 2012.

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