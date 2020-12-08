22 لاعبا في قائمه الفيوم استعدادا لمواجهة سمسطا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
محمد ماهر
Advertisements


اختار احمد بكري ، المدير الفني للفريق الاول بنادي الفيوم 22 لاعبا للدخول في معسر مغلق مساء الثلاثاء، في احد فنادق مدينه بني سويف، استعدادا لمباراة فريق مركز شباب سمسطا، المقرر إقامتها في الثانية والنصف من عصر الأربعاء ، بملعب مركز شباب سمسطا ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني .

 وضمت القائمة كلا من : مصطفى ديدا و اسلام عماد و احمد سعد و مصطفي كارلوس و محمود شمايكل و احمد علي و جابر جابر
احمد عبدالحكيم و محمود الحسيني و محمد محمود ، احمد عماد ضبش و عبدالمنعم احمد و كريم الشافعي ، حسين خالد و عبدالله راشد و ادهم حسن و انس شيندي،احمد صالح و احمد بليدي و احمد عويس قمحه ،احمد حسن و محمد ابوالعلا .

وخاض فريق الفيوم مرانه الختامي على ملعب ستاد الفيوم استعدادا للمباراة ، وشدد احمد بكري المدير الفني للفريق الفيومي علياهيمه المباراة وانه لا بديل عن الثلاث نقاط ، خاصه بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضيه من فريق الشرقية للدخان بهدفين مقابل هدف .

ويدخل فريق الفيوم المباراة في المركز الثاني عشر برصيد نقطه واحده من مباراتين ، بينما ياتي فريق مركز شباب سمسطا في المركز السادس برصيد 3 نقاط .

أخبار تهمك

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

منذ حوالي 9 ساعات

الضرائب: عدم إصدار فاتورة البيع يعد جريمة عقوبتها السجن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

فرجاني ساسي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

منذ 19 دقيقة

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

المكاسب المالية للأهلي بعد التأهل إلى كأس العالم

منذ ساعة و 9 دقيقة

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 3 ساعات

5 قرارات مهمة من تربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

منذ حوالي 7 ساعات

وسط بعض المفاجأت.. كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 7 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 20 دقيقة

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:04 م

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

07:35 م

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

08:33 م

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

06:31 م

وسط بعض المفاجأت.. كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

08:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر