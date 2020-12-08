22 لاعبا في قائمه الفيوم استعدادا لمواجهة سمسطا





وضمت القائمة كلا من : مصطفى ديدا و اسلام عماد و احمد سعد و مصطفي كارلوس و محمود شمايكل و احمد علي و جابر جابر

احمد عبدالحكيم و محمود الحسيني و محمد محمود ، احمد عماد ضبش و عبدالمنعم احمد و كريم الشافعي ، حسين خالد و عبدالله راشد و ادهم حسن و انس شيندي،احمد صالح و احمد بليدي و احمد عويس قمحه ،احمد حسن و محمد ابوالعلا .



وخاض فريق الفيوم مرانه الختامي على ملعب ستاد الفيوم استعدادا للمباراة ، وشدد احمد بكري المدير الفني للفريق الفيومي علياهيمه المباراة وانه لا بديل عن الثلاث نقاط ، خاصه بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضيه من فريق الشرقية للدخان بهدفين مقابل هدف .



ويدخل فريق الفيوم المباراة في المركز الثاني عشر برصيد نقطه واحده من مباراتين ، بينما ياتي فريق مركز شباب سمسطا في المركز السادس برصيد 3 نقاط .

اختار احمد بكري ، المدير الفني للفريق الاول بنادي الفيوم 22 لاعبا للدخول في معسر مغلق مساء الثلاثاء، في احد فنادق مدينه بني سويف، استعدادا لمباراة فريق مركز شباب سمسطا، المقرر إقامتها في الثانية والنصف من عصر الأربعاء ، بملعب مركز شباب سمسطا ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني .