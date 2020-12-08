الجمعه.. محمد أنور يفتح خزينة أسراره لـ عمرو الليثي ويكشف كواليس أول بطولة مطلقه له

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس الجمعة القادمة يستضيف الإعلامي دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، الفنان محمد أنور ليتحدث عن مشواره الفني من بدايته والصعوبات التي واجهته، مرور بتجربة مسرح مصر التي ساهمت في صناعة نجوميته، كما يكشف عن المهن التي عمل بها قبل الفن.

كما يكشف "أنور" كواليس أول بطولة مطلقة له في فيلم سينمائى يتم تصويره حاليًا، كما يتحدث عن جوانب من حياته الشخصية، كما يقوم أنور بتقليد مجموعة من الفنانين منهم أشرف عبد الباقي.

تذاع الحلقة يوم الجمعة المقبل الموافق ١١ ديسمبر من الشهر الجاري في تمام الساعة ١٠ مساءً على شاشة الحياة.

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