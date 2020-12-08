محافظ الإسكندرية يكلف نائبه بمتابعة إستعدادت إستضافة كأس العالم لكرة اليد



وشدد المحافظ على ضرورة عمل الجهات المعنية كفريق واحد متكامل لإظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام ضيوفها وزوارها من دول العالم خلال بطولة كأس العالم لكرة اليد. لافتًا إلى أن الإسكندرية نجحت خلال العام الماضي في استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ وخروجها بشكل لائق أمام الجميع.



وفي هذا الإطار عقد الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، اليوم، اجتماعا تنسيقيا ضم جميع الجهات التنفيذية المعنية بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، لمتابعة الترتيبات والاستعدادات اللازمة من قبل الجهات المختلفة قبل إقامة البطولة.

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، بمتابعة استعدادات المحافظة لإستضافة كأس العالم ٢٧ لكرة اليد للرجال مصر ٢٠٢١، والتي من المقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يناير العام القادم، والاستعدادات المكثفة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نظرًا لكونها حدث هام وكبير ويساعد على التسويق الجيد للدولة المصرية.