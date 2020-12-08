محافظ الإسكندرية يكلف نائبه بمتابعة إستعدادت إستضافة كأس العالم لكرة اليد

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:36 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
كلف اللواء  محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، بمتابعة استعدادات المحافظة لإستضافة كأس العالم ٢٧ لكرة اليد للرجال مصر ٢٠٢١، والتي من المقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يناير العام القادم، والاستعدادات المكثفة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نظرًا لكونها حدث هام وكبير ويساعد على التسويق الجيد للدولة المصرية.

وشدد المحافظ على ضرورة عمل الجهات المعنية كفريق واحد متكامل لإظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام ضيوفها وزوارها من دول العالم خلال بطولة كأس العالم لكرة اليد. لافتًا إلى أن الإسكندرية نجحت خلال العام الماضي في استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ وخروجها بشكل لائق أمام الجميع. 

وفي هذا الإطار عقد الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، اليوم، اجتماعا تنسيقيا ضم جميع الجهات التنفيذية المعنية بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، لمتابعة الترتيبات والاستعدادات  اللازمة من قبل الجهات المختلفة قبل إقامة البطولة. 

أخبار تهمك

فرجاني ساسي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

منذ ساعة الا ربع

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

وسط بعض المفاجأت.. كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

المكاسب المالية للأهلي بعد التأهل إلى كأس العالم

منذ أقل من ساعتين

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

منذ حوالي 8 ساعات

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

منذ حوالي 9 ساعات

5 قرارات مهمة من تربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ ساعة و 16 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

09:04 م

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

07:35 م

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

08:33 م

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

06:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر