فرجاني ساسي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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وافق النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على تمديد عقده مع الفارس الأبيض لمدة موسمين متتاليين عقب توصله لإتفاق مع إدارة القلعة البيضاء.

تجديد فرجاني ساسي في الزمالك 

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد الدولي التونسي فرجاني ساسي مع الزمالك، نهاية الموسم الجاري، حيث يحق للاعب التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

من جانبه حسمت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك، ملف التجديد للنجم التونسي فرجاني ساسي، بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين على تمديد العقد لمدة موسمين.

وفي نفس السياق وافق مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال نادي الزمالك، على شروط النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي المالية ليتم حسم ملف بقاء الاعب داخل القلعة البيضاء، وسيتم التوقيع بعد توافر مقدم التعاقد خلال الأسبوعين المقبلين.

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