وزير التعليم يكشف المستفيدين من الأجازات الاستثنائية.. "لا علاقة لها بالمدارس"

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن عودة الإجازات الاستثنائية للوزراة بناء على توجيهات من رئيس الوزراء وتم عمل كتاب دوري ويخص العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات فقط ولا يشمل المدارس أو المدرسين.



وتابع أن القرارات يتم إتخاذها دون الإخلال بالعملية التعليمية ولم يصدر أي قرارات بمنح أجازات للمدرسين أو العاملين بالمدارس.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"ـ المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التشديد على الإجراءات الاحترازية يتم من أول العام الدراسي ويتم التذكير بكافة الإجراءات في كل خطاب دوري للتنبيه على تطبيق الإجراءات.



وحول الثانوية العامة أكد وزير التعليم أن نظام امتحانات الثانوية العامة الذي سيتم تطبيقه جاء بعد دراسة مناشدا الجميع بالحديث عن التعليم وليس الامتحانات ولذلك يتم العمل على التركيز على العملية التعليمية وفلسفة القانون الجديد أو النظام الجيدد تعتمد على التقويم التراكمي على مدار 3 سنوات ولذلك سيتم منح أوزان ودرجات تراكمية على غرار أعمال السنة على أن يتم التطبيق على من يلتحق بالصف الأول الثانوي العام المقبل.



وأوضح أن قانون الثانوية الجديد يمر بمراحله القانونية بين مجلس الوزراء تم الموافقة عليه اليوم وسيتم تحويله إلى مجلس النواب لمناقشته قبل التصديق عليه من رئيس الجمهورية.



وأشار الوزير إلى ان القانون الجديد سيشمل وجود أكثر من فرصة للامتحان ولذلك سيتم الحديث عن رسوم مقابل الدخول في المحاولات الأخرى على ان تكون الامتحانات الأولى أو المحاولة الأولى مجانية على ان تكون الرسوم رمزية في ظل تكلفة كبيرة والقانون وضع الحد الأقصى 5 آلاف جنيه بسبب أن القانون سيعيش لسنوات طويلة ولكن سيتم تقدير الرسوم بصورة دورية.



وأكد الوزير أن منصة رقمية واحدة من المنصات التعليمية حققت 339 مليون مشاهدة مشيرا إلى أنه يوم الثلاثاء 15 ديسمبر سيتم عمل امتحان تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي لاختبار الشبكة ولن يكون محسوبا كدرجات.



وحول إصابات كورونا في المدارس قال الدكتور طارق شوقي إن الأرقام قليلة للغاية ما بين 300 إلى 500 حالة وتم شفاء معظمهم والأطفال لا يصابون بفيروس كورونا وإذا أصيبوا لا يؤثر ولم يتم إغلاق أي مدرسة حتى الآن وملاحظة وزيرة الصحة في بعض المدارس الخاصة.



