اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يساهم في مبادرة شتاء بلا برد

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يساهم اتحاد الكيانات المصرية فى اوروبا مع جمعية بسمة وطن للسلام والتنمية فى مبادرة #شتاء بلابرد، لتضم مختلف محافظات الجمهورية وذلك لتوزيع بطاطين على الفقراء ومحدودي الدخل من المواطنين.



تستهدف الحملة مساعدة الأسر البسيطة والفقيرة على مواجهة برد الشتاء، من خلال توفير بطاطين بالمجان لهم، وتأتى ضمن سلسلة من الفعاليات المكثفة التي تتبناها الجمعية لتوسيع نطاق الخدمات الإنسانية والاجتماعية التي تحقق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.



و من المقرر توزيع 300 بطانية على عدد من المحافظات (الجيزة- بني سويف- حلوان- القاهرة- البحيرة- الشرقية) كمرحلة أولى.



وقد ساهم فى هذه الحملة كل من: جمعية اللوتس من ميلانو، مركز السلام العالمى فرع سويسرا، النادى المصرى باريس، مكتب الاهرام بالنمسا، الجالية المصرية بمرسليا، سيدات مصر والعالم فى موناكو، مؤسسة كليوباترا بهولاندا، جمعية التضامن المصرى الفرنسى بباريس وبيت العائلة المصرية بلندن وتأتى هذه المبادرة فى سياق الانشطة التى ينظمها اعضاء الاتحاد بعد النجاح الكبير الذى حققته حملة مكافحة الكرونا والتى جرت فى عدة محافظات فى مصر‏.