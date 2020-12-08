أتلتيكو مدريد يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة سالزبورغ

عاد مهاجم أتلتيكو مدريد يانيك كاراسكو، والظهير شيمه فرساليكو إلى التشكيلة قبل مواجهة حاسمة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم خارج الديار أمام سالزبورغ غداً الأربعاء.





وتعافى اللاعب البلجيكي من إصابة في الركبة غاب بسببها عن الانتصار مطلع الأسبوع في الدوري الإسباني على بلد الوليد، بينما لم يلعب المدافع الكرواتي منذ الانتصار على مضيفه ليفربول في مارس (آذار).





وبعد تلقيه لهدف التعادل المتأخر أمام بايرن ميونخ الأسبوع الماضي يتعين على فريق المدرب دييغو سيميوني تجنب الهزيمة في النمسا ليحجز مكانه في دور الستة عشر، بينما يحتاج سالزبورج إلى انتصار لبلوغ مراحل خروج المغلوب.





وقال سيميوني في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء "تشبه هذه المباراة مواجهات خروج المغلوب وكأنك تخوض مباراة الإياب خارج ملعبك.





"سيحاول المنافس التسجيل. سالزبورغ فريق جيد وستكون مباراة صعبة. سنقاتل من أجل الخروج بنتيجة طيبة.

"المباراة الأولى شهدت أهدافا وأتوقع الأمر ذاته غداً".





ويحتل أتلتيكو حالياً المركز الثاني في المجموعة الأولى بست نقاط متفوقا بنقطتين على سالزبورغ الذي يمكنه أن يتخطى الفريق الإسباني حال الانتصار ليرسل أتلتيكو للدوري الأوروبي.





ولا يزال أتلتيكو يفتقد جهود المهاجم دييجو كوستا الذي يعاني من تجلط في أوردة الساق والمدافع خوسيه ماريا خيمنيز المصاب في الفخذ.





وسيغيب اللاعبان كذلك عن مباراة القمة مطلع الأسبوع المقبل مع مضيفه ريال مدريد في الدوري الإسباني.



