الخارجية: استفزازات تركيا في شرق المتوسط تمثل خطورة على مصر وشركائها

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كشف سامح شكري، وزيرالخارجية، أهمية تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لقضية منطقة شرق المتوسط والتحرشات التركية.



وقال "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، على فضائية "تين"،: "التطورات في الوقت الراهن والاستفزازات المتكررة لزعزعة الاستقرار في منطقة شرق المتوسط، واستغلال للاضطراب القائم في مواضع عديدة مثل؛ قضية الهجرة غير الشرعية، والأوضاع في ليبيا، لبث مزيد من الاضطراب، والدفع بعناصر إرهابية لتوظيفها في أغراض سياسية".



وأكد أن كل هذه الأشياء تمثل خطورة على أمن واستقرار مصر وشركائها في شمال المتوسط، لافتًا إلى أن دور فرنسا الهام، ووجودها الكثيف في هذه المنطقة يحتم وجود تنسيق وثيق بين مصر وفرنسا.



