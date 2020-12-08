سامح شكري: السيسي وجه الدعوة لنظيره الفرنسي لزيارة مصر العام المقبل

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:18 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا هامة جدًا، وتأتي في إطار مناقشة التحديات التي تواجه البلدين، وسبل تعزيز اوجه التعاون بين البلدين

وتابع "شكري"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديد عبر الاقمار الاصطناعية، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس السيسي وقع العديد من الاتفاقيات مع الرئيس الفرنسي في أطار حزمة كبيرة من مشاركة فرنسا في المشروعات القومية والهامة، في اطار العمل على تحقيق التنمية في مصر.

ولفت إلى ان الرئيس السيسي وجه الدعوة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر خلال العام المقبل، مضيفًا أن هناك تعاون بين مصر وفرنسا في مجال الاتصالات والفضاء، وهذا التعاون مستمر، ولم يتم توقيع اتفاقية لإطلاق قمر صناعي مصر جديد، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات الموقعة تتمحور في مجال التعليم والنقل والتضامن الاجتماعي وبعض المشروعات.

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