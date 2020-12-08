"حلقولو" يطرح مهرجان "مصنع ندالة" عبر "يوتيوب"

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طرح حلقولو ومودي أمين مهرجان "مصنع ندالة"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



مهرجان "مصنع ندالة" غناء حلقولو ومودي أمين وتوزيع قط كرموز وجرافيك ديزاينر أدهم الجعفري.



ويضم المهرجان بعض الكلمات منها: "كلبي ده مجدع في حربي شجاع، وعمرو ما سابني في مرة وكرف شدو الكراسي هننصب شوادر على اللي رمانا وباعنا وغادر".







مهرجان " مصنع نداله " ( تعبت في بعادك مفيش دواء ) حلقولو ومودي امين | توزيع قط كرموز

