توك شو توك شو عاجل.. غلق صناديق الاقتراع بالجولة الثانية لانتخابات النواب الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:12 م أمنية فوزي Advertisements Advertisements (غلقت صناديق الاقتراع بالجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل. أخبار تهمك "الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة منذ حوالي 7 ساعات رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي منذ حوالي 9 ساعات الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء منذ حوالي 3 ساعات 5 قرارات مهمة من تربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة منذ حوالي 5 ساعات بقيادة رونالدو.. تعرف على تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة برشلونة بدوري الأبطال منذ أقل من ساعة عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية منذ يومين قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون منذ حوالي 9 ساعات نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي منذ ساعتين و 16 دقيقة موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان منذ حوالي 10 ساعات موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي منذ ساعة و 18 دقيقة وسط بعض المفاجأت.. كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا منذ ساعة بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف منذ حوالي 4 ساعات موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي منذ حوالي 4 ساعات المكاسب المالية للأهلي بعد التأهل إلى كأس العالم منذ ساعة و 7 دقيقة عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية منذ ساعة الا ربع فرجاني ساسي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك منذ 17 دقيقة