أسعار النفط تواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:43 م
بوابة الفجر
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واصلت أسعار النفط التراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع الزيادة المستمرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، مما دفع كاليفورنيا لتشديد إجراءات الإغلاق خلال أعياد الميلاد. 

واتفقت "أوبك+" على زيادة إنتاج النفط بداية من يناير بمقدار 500 ألف برميل يومياً، على أن تجتمع شهرياً لمناقشة تعديلات سياسة الإنتاج.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي بيانات مخزونات النفط في وقت لاحق من اليوم، قبل أن تكشف إدارة معلومات الطاقة عن الأرقام الرسمية غدا الأربعاء

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 0.5 بالمائة إلى 45.55 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 0.1 بالمائة إلى 48.75 دولار للبرميل.

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