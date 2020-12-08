دبلوماسي سابق: زيارة السيسي إلى فرنسا تشكل ضغطًا كبيرًا على تركيا (فيديو)

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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا تشكل ضغطًا على تركيا، مشيرًا إلى أن القمة المصرية الفرنسية تطابق وجهات النظر في القضايا الإقليمية وتعزيز الشراكة الإستراتيجية.



وأضاف "حجازي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن ما يحدث في لبنان وسوريا والعراق كانت أبرز الملفات على رأس أولويات القمة المصرية الفرنسية، مؤكدًا على تعاون البلدين لمواجهة التطرق والإرهاب.



وأشار إلى أن فرنسا ترى أن مصر فرصة استثمارية للدخول في المزيد من المشروعات الاستثمارية الكبرى، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد في حديثه على ضرورة احترام الأديان والرموز الدينية، وهو ما عبر عنه ماكرون في اعتذاره وذلك برده على أحد الصحفيين وهو ما أكد تطابق وجهات النظر بين الزعيمين.

