محافظ القليوبية يرصد 20 مخالفة للمتغيرات المكانية ويحيل المخالفين للنيابة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:06 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجري اليوم عبد الحميد الهجان يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ جولة تفقدية شملت المرور علي مخالفات البناء التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتي تقوم برصد اي متغير علي الارض بشكل فوري لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه اصحاب المخالفة لمنع البناء العشوائي والتعدي علي الارض الزراعية والبناء بدون ترخيص حيث قام المحافظ بالمرور علي اكثر من 20 متغير مخالف بقري بتمدة بمركز بنها وكفر ابو جمعه وبلقس وزاوية النجار بقليوب وابو الغيط بالقناطر الخيرية وسرياقوس والقلج بالخانكة.


ومن جانبه شدد المحافظ علي رؤساء المدن والاحياء والوحدات المحلية بالتعامل بكل حزم في هذا الملف والرد علي المتغير بشكل فوري واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال صاحب المخالفة عن طريق الازالة والتحويل الي النيابة العسكرية مؤكدا ان وحدة المتغيرات المكانيه بالمراكز والمدن والاحياء ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مع اي مخالف. 


كما شدد المحافظ ايضا علي ضرورة التنسيق مع مراكز الشرطه التابعة لكل مدينة ومركز في شن حملات فورية لازالة المتغيرات الجديدة اولا بأول وعدم الانتظار حتي تتفاقم وتتحول لكتل خرسانية.

ومن الجدير بالذكر ان منظومة الاقمار الصناعية المستخدمة حاليا توفر صورا فضائية بدقة عالية، نستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضى الدولة، مؤكدًا أن المنظومة الحديثة ساعدت فى نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، داخل المدن والاحياء والقري. 


وعلي هامش الجولة قام المحافظ بازالة عدد من الاشغالات والباعة الجائلين بطريق ترعة الاسماعيلية بنطاق الوحدة المحلية بسيرقاوس وأكد المحافظ أنه سيتم تكثيف الحملات بشكل يومي لعدم عودتها مرة أخرى، كما سيتم اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا أنه لن يسمح بأي شيء يشوه شوارع المحافظة أو يعرقل الحركة المرورية الاضرار بالمواطنون، كما كلف المحافظ رئيس مدينة الخانكة بتكثيف الحملات على جميع المحلات والتأكد من التراخيص وغلق أي منشأة غير مرخصة.

كما تفقد المحافظ أعمال استكمال تركيب وإنشاء خط انحدار لتصريف مياه الأمطار بمنطقة كفر أبو جمعة بقليوب بهدف تركيب 400 بالوعة لتصريف الأمطار بمدينة قليوب وعلى الطريق الزراعي في اتجاهي بنها والقاهرة، بتكلفة تصل إلى 5 مليون و700 ألف جنيه، حيث سيتم توصيل الخط على أحد الترع في اتجاه بنها وأحد فرعيات الصرف الصحي في اتجاه القاهرة. 


ومن جانبه وجه المحافظ بسرعة تسليم المشروع للانتهاء منه استعدادا لموسم الشتاء، مشيرا أن الهدف من الخط تصريف المياه ومنع تكدسها على الطريق الزراعي وفي وسط المدينة.
محافظ القليوبية يرصد 20 مخالفة للمتغيرات المكانية ويحيل المخالفين للنيابة
محافظ القليوبية يرصد 20 مخالفة للمتغيرات المكانية ويحيل المخالفين للنيابة
محافظ القليوبية يرصد 20 مخالفة للمتغيرات المكانية ويحيل المخالفين للنيابة
محافظ القليوبية يرصد 20 مخالفة للمتغيرات المكانية ويحيل المخالفين للنيابة
محافظ القليوبية يرصد 20 مخالفة للمتغيرات المكانية ويحيل المخالفين للنيابة
محافظ القليوبية يرصد 20 مخالفة للمتغيرات المكانية ويحيل المخالفين للنيابة

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