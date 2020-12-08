المصريون يسطرون الفصل الأخير في انتخابات مجلس النواب

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أغلقت مراكز الاقتراع، أبوابها، فى ثانى وآخر أيام جولة الإعادة، بانتخابات مجلس النواب الخاصة بمحافظات المرحلة الثانية، وهى الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية.



وأجريت جولة الإعادة فى محافظات المرحلة الثانية، البالغ عددها 13 محافظة، هى: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، بورسعيد، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، ودمياط، والسويس.



وانتظمت عمليات التصويت فى مختلف اللجان الانتخابية، بجميع محافظات المرحلة الثانية، حيث تم فتح اللجان منذ الساعة 9 صباحا على مدى يومى الإثنين والثلاثاء، لاستقبال الناخبين، والإدلاء بأصواتهم.



إجراءات احترازية للوقاية من كورونا



وشهدت مراكز الاقتراع، ولجان الانتخابات، فى محافظات المرحلة الثانية، إجراءات احترازية، للحد من انتشار جائحة كورونا، ووقاية جميع أطراف العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



وخضعت جميع لجان الانتخابات للتطهير والتعقيم، قبل بداية العملية الانتخابية، وعلى مدار اليوم، من خلال قيام العمال المختصين بأعمال التطهير، منعا لانتشار فيروس كورونا.



كما تم التشديد على الناخبين بضرورة مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، من خلال الحرص على ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعى، من خلال ترك مسافة آمنة بين كل ناخب وآخر، بحيث لا تقل تلك المسافة عن متر.



وانتشرت فرق من وزارة الصحة والسكان، ومديرياتها المختلفة بمحافظات المرحلة الثانية، لقياس درجة حرارة الناخبين، قبل الدخول إلى مقار اللجان، للتأكد من سلامتهم، واستبعاد من يشتبه فى إصابته، وتحويله إلى أقرب مستشفى للكشف عليه، ومتابعة حالته.



كما تم توزيع كمامات مجانية على الناخبين الذين توافدوا على اللجان للإدلاء بأصواتهم، من دون ارتداء كمامة، تنفيذا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.



كبار السن يدلون بأصواتهم



وشهدت العملية الانتخابية حضورا مكثفا من جانب كبار السن، ممن حرصوا على التوجه إلى مقار لجانهم، والإدلاء بأصواتهم، إيمانا منهم بأهمية المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم.



ففى محافظة كفر الشيخ، حرصت الحاجة قدرية محمد، من قرية الخدمية، على الإدلاء بصوتها، على الرغم من خضوعها لعملية جراحية فى عينها اليمنى، إذ إن مرضها وكبر سنها لم يمنعاها من القيام بواجبها الوطنى.



وفى محافظة القليوبية، تصدر كبار السن المشهد أمام اللجان الفرعية بدائرة القناطر الخيرية، وقليوب، فى ثانى وآخر أيام جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الثانية.



وفى بورسعيد، تزينت اللجان بأعلام مصر لاستقبال الناخبين، وحرص كبار السن على الإدلاء بأصواتهم، والقيام بواجبهم الوطنى، من خلال المشاركة فى ذلك الاستحقاق الدستورى المهم.



وفى محافظة الشرقية، حرص ناخب مسن يدعى الحاج أحمد الأمين، على الإدلاء بصوته فى الانتخابات، بلجنته فى مدرسة إبراهيم أمين الثانوية، بقرية الحجازية، التابعة لمركز الحسينية، وهو ما دعا رئيس اللجنة، المستشار محمد ثروت، للخروج إليه ومساعدته فى الإدلاء بصوته، الأمر الذى تأثر به الناخب، فأجهش بالبكاء، لكن القاضى قبل يديه، بعدما ساعده فى الإدلاء بصوته.



وفى محافظة الغربية، وتحديدا بقرية محلة زياد، قام مواطن بحمل سيدة مسنة على ظهره، ومساعدتها فى الوصول إلى لجنتها الانتخابية للإدلاء بصوتها، بعدما أبدت رغبتها فى ذلك.





حضور مكثف من جانب السيدات



وليس المشاركة فى الانتخابات بجديدة على السيدات، اللاتى حرصن على التوجه إلى مقار لجانهن، للإدلاء بأصواتهن، واختيار من يمثلهن تحت قبة البرلمان.



ففى شمال سيناء، خرج الناخبون بأعداد كبيرة، إلى لجان الانتخابات، وكانت المشاركة النسائية واضحة، إذ حرصت السيدات على امشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى.



وفى محافظة الشرقية، اصطفت السيدات فى طوابير طويلة أمام اللجان، للإدلاء بأصواتهن.



وفى محافظة الدقهلية، حرصت السيدات على المشاركة بكثافة فى الانتخابات البرلمانية.



كما حرصت السيدات على الإدلاءبأصواتهن فى الجولة الأخيرة من انتخابات مجلس النواب فى دمياط.





أول مأذونة فى مصر تدلى بصوتها



وفى أول أيام جولة الإعادة، بمحافظات المرحلة الثانية، حرصت أمل سليمان، أول مأذونة فى مصر والوطن العربى، على الإدلاء بصوتها.



وتوجهت أمل سليمان إلى مقر لجنتها الانتخابية بمدينة القنايات، فى محافظة الشرقية، برفقة زوجها، كما حرصت على اصطحاب ابنيها عبد الرحمن، ويحىى، اللذين حملا علم مصر.





عروسان يدليان بصوتهما



وشهدت محافظة الشرقية، قيام عروسين بالإدلاء بصوتهما فى الجولة الأخيرة من انتخابات مجلس النواب.



وحرص العروسان على التوجه إلى لجنتهما بمدرسة أبو نجاح المشتركة، التابعة لمركز الزقازيق، والإدلاء بصوتهما وهما يرتديان ملابس الزفاف.



تكوين المجلس



ويتكون مجلس النواب من 568 نائبا منتخبا، 284 بالنظام الفردى، و284 بنظام القوائم، على أن يتم تخصيص نسبة 25% من المقاعد للمرأة، بواقع 142 مقعدا، ويعين رئيس الجمهورية 5% من أعضاء المجلس، بواقع 28 نائبا، من بينهم 7 مقاعد للمرأة، ليصبح إجمالى عدد النواب المنتخبين والمعينين من قبل رئيس الجمهورية بالمجلس 596 نائبا.