عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:04 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حصل مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على عرض ضخم من أحد الأندية السعودية، للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وتواجد إبراهيما كمارا وكيل أعمال المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، داخل أروقة التتش خلال الساعات الماضية، وعقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، لإبلاغه بالعرض المقدم.

وأكد عبدالحفيظ خلال جلسته مع وكيل اللاعب، أنه لا توجد أي نية من الجهاز الفني أو إدارة النادي، التفريط في خدمات اللاعب بصورة نهائية.

وأوضح مدير الكرة، أن باب الرحيل أمام اللاعب، مُغلق تمامًا في الوقت الحالي، باعتباره أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيل فريقه.

وتعافى ديانج، مؤخرًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وانتظم في تدريبات فريقه الجماعية عصر الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للموسم الجديد.

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