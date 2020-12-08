زاهي حواس يطالب بإنشاء متحف للأهلي: الفراعنة كانوا أهلاوية (فيديو)

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:03 م
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، إنه قام بزيارة البرازيل وشاهد الكثير من متاحف الكرة، متمنيًا أن يقام متحف للنادي الأهلي، معقبًا ساخرًا: " الفراعنة كانوا أهلاوية".

وتابع "حواس"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه مستعد في دعم النادي الأهلي في عملية العرض المتحفي لتاريخ كرة النادي الأهلي، لكي نسعد كل الأهلاوية

اقرأ أيضًا:

أعرب الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، خلال تصريحات إعلامية سابقة، عن سعادته بتتويج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1.

وقال "حواس": "محضرتش مباراة في الاستاد منذ أيام الدراسة في الجامعة" مردفا:"الأهلي لعب أول 10 دقائق بشكل هائل، لكن الزمالك قدم مباراة قوية".

وتابع:"الأشخاص المجاورون لي في الاستاد أصيبوا بهلع بعد رد فعلي على هدف محمد مجدي قفشة" مردفا: "المفروض يتعمل تمثال لقفشة في النادي الأهلي".

وأضاف:"لاعبو الأهلي أسعدوا جماهيرهم، رغم أنهم لم يقدموا الأداء المتوقع".

كما أشاد بهدف شيكابالا قائلًا: "هدف عالمي وجول قفشة أيضا عالمي".

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

منذ حوالي 9 ساعات

5 قرارات مهمة من تربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

وسط بعض المفاجأت.. كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ ساعة الا ربع

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 18 دقيقة

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 10 ساعات

بقيادة رونالدو.. تعرف على تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة برشلونة بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

فرجاني ساسي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

منذ 17 دقيقة

المكاسب المالية للأهلي بعد التأهل إلى كأس العالم

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:04 م

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

07:35 م

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

08:33 م

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

06:31 م

وسط بعض المفاجأت.. كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

08:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر