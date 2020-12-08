زاهي حواس يطالب بإنشاء متحف للأهلي: الفراعنة كانوا أهلاوية (فيديو)

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قال الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، إنه قام بزيارة البرازيل وشاهد الكثير من متاحف الكرة، متمنيًا أن يقام متحف للنادي الأهلي، معقبًا ساخرًا: " الفراعنة كانوا أهلاوية".



وتابع "حواس"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه مستعد في دعم النادي الأهلي في عملية العرض المتحفي لتاريخ كرة النادي الأهلي، لكي نسعد كل الأهلاوية



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أعرب الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، خلال تصريحات إعلامية سابقة، عن سعادته بتتويج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1.



وقال "حواس": "محضرتش مباراة في الاستاد منذ أيام الدراسة في الجامعة" مردفا:"الأهلي لعب أول 10 دقائق بشكل هائل، لكن الزمالك قدم مباراة قوية".



وتابع:"الأشخاص المجاورون لي في الاستاد أصيبوا بهلع بعد رد فعلي على هدف محمد مجدي قفشة" مردفا: "المفروض يتعمل تمثال لقفشة في النادي الأهلي".



وأضاف:"لاعبو الأهلي أسعدوا جماهيرهم، رغم أنهم لم يقدموا الأداء المتوقع".



كما أشاد بهدف شيكابالا قائلًا: "هدف عالمي وجول قفشة أيضا عالمي".

