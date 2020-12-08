نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لباسم مغنية في وفاة والده
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:31 م
لمياء علي
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حرص عدد من الفنانين والممثلين على مواساة الممثل اللبناني باسم مغنية بعد فقدانه لوالده برسائل نشروها عبر حسابهم الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.
وكان أبرزهم الفنانة اللبنانية هيفا وهبي والفنان اللبناني رامي عياش والممثلتين اللبنانيتين ماغي بو غصن وجيسي عبدو والممثلة السورية سلاف فواخرجي وغيرهم محاولين التخفيف عنه في أزمته الصعبة.
وعلقت لطيفة: "ربنا يصبرك بالاسم ما فيه اغلى من الام والاب الف رحمه ونور على روحه .عزاءى لك ولكل الاهل".
بينما عقبت هيفاء وهبي قائلة: "البقية بحياتك باسم. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته".
وكتب رامي عياش: "بكل أسى وحزن تلقينا الخبر . الله يرحم روحو ويخليلك عايلتك خيي باسم . حاسين معك وقلبنا معك. إنا لله وإنا إليه راجعون".