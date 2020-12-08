نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لباسم مغنية في وفاة والده

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


حرص عدد من الفنانين والممثلين على مواساة الممثل اللبناني ​باسم مغنية​ بعد فقدانه لوالده برسائل نشروها عبر حسابهم الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وكان أبرزهم الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ والفنان اللبناني ​رامي عياش​ والممثلتين اللبنانيتين ​ماغي بو غصن​ و​جيسي عبدو​ والممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​ وغيرهم محاولين التخفيف عنه في أزمته الصعبة.

وعلقت ​لطيفة​: "ربنا يصبرك بالاسم ما فيه اغلى من الام والاب الف رحمه ونور على روحه .عزاءى لك ولكل الاهل".

بينما عقبت هيفاء وهبي قائلة: "البقية بحياتك باسم. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

وكتب رامي عياش: "بكل أسى وحزن تلقينا الخبر . الله يرحم روحو ويخليلك عايلتك خيي باسم . حاسين معك وقلبنا معك. إنا لله وإنا إليه راجعون".

أخبار تهمك

5 قرارات مهمة من تربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 10 ساعات

فرجاني ساسي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

منذ 17 دقيقة

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

وسط بعض المفاجأت.. كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ ساعة الا ربع

بقيادة رونالدو.. تعرف على تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة برشلونة بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 18 دقيقة

المكاسب المالية للأهلي بعد التأهل إلى كأس العالم

منذ ساعة و 7 دقيقة

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:04 م

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

07:35 م

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

08:33 م

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

06:31 م

وسط بعض المفاجأت.. كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

08:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر