نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لباسم مغنية في وفاة والده

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حرص عدد من الفنانين والممثلين على مواساة الممثل اللبناني ​باسم مغنية​ بعد فقدانه لوالده برسائل نشروها عبر حسابهم الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.



وكان أبرزهم الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ والفنان اللبناني ​رامي عياش​ والممثلتين اللبنانيتين ​ماغي بو غصن​ و​جيسي عبدو​ والممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​ وغيرهم محاولين التخفيف عنه في أزمته الصعبة.



وعلقت ​لطيفة​: "ربنا يصبرك بالاسم ما فيه اغلى من الام والاب الف رحمه ونور على روحه .عزاءى لك ولكل الاهل".



بينما عقبت هيفاء وهبي قائلة: "البقية بحياتك باسم. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته".



وكتب رامي عياش: "بكل أسى وحزن تلقينا الخبر . الله يرحم روحو ويخليلك عايلتك خيي باسم . حاسين معك وقلبنا معك. إنا لله وإنا إليه راجعون".

