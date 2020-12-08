سولشاير يعلن تشكيل مانسشتر يونايتد لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن التشكيلة الرسمية التي ستدخل مباراته أمام لايبزيج الألماني، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز خلال تلك المباراة، حيث سيتأهل الفائز لدور الـ16 من البطولة الأوروبية.  

وتأتي التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى: دي خيا. 

خط الدفاع: وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - لوك شاو. 

خط الوسط: ماتيتش - ماكتومناي - برونو فيرنانديز - أليكس تيلليس. 

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - جرينوود.

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