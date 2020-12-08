زاهي حواس يكشف سر فحص مومياء"حتشبسوت" ومفاجأة عن شرب الخمرة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:57 م
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، إنه قام بإعداد أشعة مقطعية على مومياء الملكة حتشبسوت، وأظهرت الأشعة بأنها ماتت عن عمر يناهز الـ55 عامًا، وكانت بدون أسنان، وكانت سمينة، ومصابة بالسكر، وماتت بعد إصابتها بالسرطان.

وتابع "حواس"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الملك رمسيس الثالث تم اعداد حوله مؤامرة سميت بـ"الحريم"، مشيرًا إلى أن زوجته الثانية وإبنه قاما بجمع قوات من الجيش لقتله، بعدما تقدم في العمر.

وأضاف: "الملك رمسيس كان يجلس في قصره محاط بالحريم، وكان يشرب البيرة وكان عندالفراعنة 5 انواع من البيرة، البيرة والخمرة مصدرها القدماء المصرية، واكتشفنا مصنع لإنتاج البيرة لدى الفراعنة "

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