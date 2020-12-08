ياسمين صبري تتألق قي اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تألقت الفنانة ياسمين صبري فيفعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي والذي يحرص على حضوره عدد كبير من نجوم الفن.

وظهرت ياسمين صبري ببدلة سوداء أبهرت بها الجميه وذلك أثناء تواجدها على الريد كاربت في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي.

وحضرت "صبري" حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي والذي حضره عدد كبير من الفنانين منهم إلهام شاهين وصابرين وأمينة خليل.
ياسمين صبري تتألق قي اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
ياسمين صبري تتألق قي اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
ياسمين صبري تتألق قي اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
ياسمين صبري تتألق قي اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
ياسمين صبري تتألق قي اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
ياسمين صبري تتألق قي اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
ياسمين صبري تتألق قي اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
ياسمين صبري تتألق قي اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي

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