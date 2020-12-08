عبد الله الرويشد يشوق عشاقه لأغنية جديدة

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شوق الفنان الكويتي ​عبد الله الرويشد​ محبيه وأعلن عن استعداده لطرح اغنية جديدة بعنوان "​هجرتك​".



وهي من كلمات علي مساعد، الحان عبد الله الرويشد وتوزيع محمد علي، الا انه لم يكشف بعد عن موعد طرحها مكتفيا بالقول "قريبا"، وذلك على صفحته الخاصة.



وكان عبّر عبد الله الرويشد مؤخرا عن اعجابه الشيديد بألبوم الفنانة السورية أصالة الجديد بعد ان استمع اليه وكتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: اليوم استمعت للالبوم واستمتعت انطربت وانفعلت وقلت اااااااه يا صولا تاخرت ولكن مكتوب وجا بوقتو مبروك الالبوم غاليتي أصالة".