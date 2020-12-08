توقعات بهبوط أرباح بنوك روسيا إلى النصف فى 2021





قالت مؤسسة التصنيف الائتماني الروسية أكرا اليوم الثلاثاء إن البنوك الروسية ستشهد انخفاضا في صافي ربحها الجماعي إلى 735 مليار روبل (عشرة مليارات دولار) في عام 2021، وهو ما يقرب من نصف ما تتجه إلى تحقيقه في العام الحالي.





تعرض القطاع المصرفي الروسي هذا العام لضربة من جائحة فيروس كورونا وإجراءات العزل العام ذات الصلة، مما أدى إلى انكماش اقتصادي وضعف الروبل.





وحذر البنك المركزي من أن النظام المصرفي الروسي قد يواجه زيادة في القروض الرديئة بسبب الجائحة، وهو أمر تحوطت منه البنوك من خلال تكوين احتياطات.





وقالت أكرا في تقرير "بدأت البنوك الروسية في زيادة مخصصات الاحتياطيات في عام 2020، لكن هذه العملية ستصل إلى ذروتها في عام 2021. سينعكس ذلك على صافي الربح إلى حد كبير".





تتوقع أكرا أن تحقق البنوك في روسيا أرباحا صافية قدرها 1.41 تريليون روبل هذا العام، بانخفاض 16 بالمئة عن عام 2019. وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، حققت أرباحا بلغت 1.3 تريليون روبل، وفقا للبنك المركزي.



