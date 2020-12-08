جورج وسوف ومفاجأة من العيار الثقيل

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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كشف الفنان ​جورج وسوف​ عن اغنية جديدة بعنوان "​صاحي الليل​"، حيث نشر صورة الإعلان الدعائي لها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، مشوقا الجمهور لعمله الفني الجديد.

وقد لاقى منشوره اعجاب العديد من المتابعين الذين عبروا عن تشوقهم للأغنية.

على صعيد آخر، وجه جورج وسوف مؤخرا التهنئة لسفيرتنا الى النجوم فيروز بمناسبة عيد ميلادها الـ85، واصفا اياها بأيقونة لبنان.

كما شارك وسوف صورة لفيروز على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها بالقول: "العمر كلو يا أيقونة لبنان".


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