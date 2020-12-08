وسط مفاجأة مدوية.. كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا





كشف الهلولندي رونالد كومان مدرب فريق برشلونة الإسباني عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره يوفنتوس الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره يوفنتوس مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاء تشكيل برشلونة الرسمي ضد يوفنتوس كالآتي كالآتي:





حراسة المرمى: تير شتيجن





خط الدفاع: ديست، اراخو، لينجليت، البا





خط الوسط: بيانيتش دي يونج - ترينكاو





خط الهجوم: جريزمان بيدري - برايثويت



