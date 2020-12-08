المكاسب المالية للأهلي بعد التأهل إلى كأس العالم

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:44 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وتأهل الأهلي إلى اللعب في كأس العالم للأندية 2020، الذي سيقام في فبراير من العام المقبل 2021.

وقدم الأهلي أفضل مواسمه في العام المنقضي، بعد نجاحة في الفوز بالثلاثية، "دوري أبطال إفريقيا، الدوري المصري، كأس مصر".

وسيكون الأهلى على موعد مع انعاش خزينتة بملايين الدولارات الجديدة مطلع العام المقبل 2021، حيث يحصل النادى على 2.5 مليون دولار نظير المشاركة فقط في كأس العالم للأندية، و3مليون دولار حال اقتناص الفريق المركز الرابع، 4 مليون دولار حال حصوله على الميدالية البرونزية، 5 مليون دولار حال حصوله على مركز الوصيف و6 مليون دولار حال تتويجه بلقب كأس العالم للأندية.

أخبار تهمك

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ ثلث ساعة

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

منذ حوالي 8 ساعات

5 قرارات مهمة من تربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و 18 دقيقة

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل رونالدو وميسي على تصريحات كومان

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 23 ساعة

كونتي يرد على نظرية المؤامرة بين ريال مدريد ومونشنجلادباخ

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الضرائب: عدم إصدار فاتورة البيع يعد جريمة عقوبتها السجن

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:35 م

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

06:31 م

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

08:33 م

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

06:00 م

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

05:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر