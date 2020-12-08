استاذ بالقصر العيني: "لو عندك شوية رشح ما تستبعدش إصابتك بكورونا"

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:40 م
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور يسري عقل، رئيس قسم الأمراض الصدرية بالقصر العيني، إن هناك ضرورة للتعامل مع أي دور برد بسيط على أنه فيروس كورونا، معقبًا: "لو عندك شوية رشح وزكام، عليك أن تتاكد من عدم إصابتك بالكورونا من خلال التحاليل".

وتابع "عقل"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مريض الانفلونزا لن يصاب بأي ضرر إذا حصل على أدوية فيروس كورونا.

وشدد على ضرورة أن يلتزم مريض الحساسية بصورة كامل بالأدوية، وعدم الخروج من المنزل إذا تواجد في الجو أتربة، وإذا لم يرتاح على العلاج عليه أن يقوم بزيارة الطبيب، خاصة أن الحساسية مرض متحرك وليس ثابتًا.

ولفت إلى أن الحديث على ان لقاحات كورونا ستغير التركيبة الجينية أمر غير صحيح، معقبًا: "لو انا قدامي لقاح فايز هاخده على الفور".

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