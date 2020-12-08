"السلع التموينية" تطرح مناقصة جديدة لتوريد 40 ألف طن من الزيت

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مناقصة زيت مستورد رقم (6) لسنة 2021/2020 في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وأوضحت الهيئة، اليوم الثلاثاء، أن الحد الأدنى 30 ألف طن زيت صويا و 10آلاف طن زيت عباد مشيرة إلى فترة الوصول من 28 يناير إلى 14 فبراير 2021.

وأضافت أن فترة السداد بتسهيلات موردين 180 يوم منوها بأن جلسة فض المظاريف الخميس المقبل.

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