"السلع التموينية" تطرح مناقصة جديدة لتوريد 40 ألف طن من الزيت

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مناقصة زيت مستورد رقم (6) لسنة 2021/2020 في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.





وأوضحت الهيئة، اليوم الثلاثاء، أن الحد الأدنى 30 ألف طن زيت صويا و 10آلاف طن زيت عباد مشيرة إلى فترة الوصول من 28 يناير إلى 14 فبراير 2021.





وأضافت أن فترة السداد بتسهيلات موردين 180 يوم منوها بأن جلسة فض المظاريف الخميس المقبل.