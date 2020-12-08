موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يترقب عشاق ومحبي الكرة الإفريقية في كل مكان، مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي، والتي ستجمع الأهلي بنادي نهضة بركان المغربي.

وحقق النادي الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية.

وكان نادي نهضة بركان المغربي قد توج ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نادي بيراميدز، في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 18 دسمبر الجاري بالقاهرة بدلاً من 10 من الشهر ذاته، في إطار منافسات مباراة السوبر الأفريقي لكرة القدم، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

 

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