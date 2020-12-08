طارق شوقي: تعديلات قانون التعليم لن تطبق بأثر رجعي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قانون التعليم كبير، مشيرًا إلى أن ما تم تعديله هو مادة واحدة فقط وهي المادة 28 الخاصة بالمرحلة الثانوية ككل وليست السنة الأخيرة فقط.

وأضاف "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة": "مازالنا في منتصف الطريق والقانون سيأخذ دورته الطبيعية وسيتم مناقشته في مجلس النواب الجديد حتى يتم صدوره في شكله النهائي ولن يتم تطبيقه بأثر رجعي".

وتابع "أي حد في المرحلة الثانوية الآن لن ينطبق عليه تعديلات القانون الخاصة بالمجموع التراكمي، عايزين نتعلم علشان نتعلم، والتعديلات ستطبق على من يلتحق بالصف الأول الثانوي العام القادم والهدف من هذه التعديلات الاعتماد على المهارات وليس الحفظ من أجل الامتحان فقط".

وأشار إلى أن امتحانات المرحلة الثانوية جميعها ستكون الكترونية، مستطردًا "لا يوجد امتحان ورقي وستتم داخل اللجان وليس في المنازل، والتصحيح سيكون الكتروني حتى تكون خالية تمامًا من العنصر البشري بالكامل، وسيتم إعادة النظر في الشعب المتعددة بالثانوية العامة مثل علمي علوم ورياضة والاكتفاء بالعلمي فقط، ولكن لم يتم تحديد أي ميعاد لتطبيقه ولكن القانون يتيح هذا الأمر".

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