توني ماهر يحرص على حضور فاعليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة

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حرص الفنان توني ماهر، على حضور فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.



وظهر توني ماهر، بإطلالة من اللون الأسود ببنطلون، وجاكيت، وكوتشي من اللون الأبيض



كان حفل افتتاح مهرجان القاهرة قد شهد عرض فيلم "الأب The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 10 ديسمبر الجاري.



الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى فى السينما لمخرجه الكاتب الروائى والمسرحى الفرنسى فلوريان زيلر، والذى تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذى كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه Dangerous Liaisons "علاقات خطرة".