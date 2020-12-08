تزايد الإقبال للمشاركة بالتصويت في انتخايات جولة الإعادة لبرلمان 2020

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تزايد إقبال المواطنين علي اللجان الإنتخابية في محافظة الدقهلية في الساعات الأخيرة غلق غلق اللجان.



واستمر توافد المواطنين علي اللجان الانتخابية بمراكز ومدن وقرى الدقهلية لاختيار نوابهم لليوم الثاني والاخير لجولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان 2020 بالدقهلية.





وتصدر كبار السن والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة المشهد والمشاركة فس التصويت.



و توافد المواطنين علي مقار اللجان الانتخابية، اليوم الثلاثاء ومن بينهم السيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمراكز ومدن واحياء وقرى المحافظة، وذلك للإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات احترازية ووقائية، حرصا علي سلامة الجميع، وقد بدت العديد من صور المساعدة الانسانية لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة من قبل العاملين باللجان لمساعدتهم على الادلاء باصواتهم



وفي ذات السياق وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فقد استمر رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء في المرور والمتابعة الميدانية على مقار اللجان الانتخابية نطاقهم لتذليل ايه عقبات طارئة والتعامل الفوري مع ايه مستجدات، بالتعاون والتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية حرصا علي اتمام العملية الانتخابية على اكمل وجه بما يليق بمحافظة الدقهلية.