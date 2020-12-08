تزايد الإقبال للمشاركة بالتصويت في انتخايات جولة الإعادة لبرلمان 2020

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:26 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
تزايد إقبال المواطنين علي اللجان الإنتخابية في محافظة الدقهلية في الساعات الأخيرة غلق غلق اللجان.

واستمر توافد المواطنين علي اللجان الانتخابية بمراكز ومدن وقرى الدقهلية لاختيار نوابهم لليوم الثاني والاخير لجولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان 2020 بالدقهلية.


وتصدر كبار السن والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة المشهد والمشاركة فس التصويت.

و توافد المواطنين علي مقار اللجان الانتخابية، اليوم الثلاثاء ومن بينهم السيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمراكز ومدن واحياء وقرى المحافظة، وذلك للإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات احترازية ووقائية، حرصا علي سلامة الجميع، وقد بدت العديد من صور المساعدة الانسانية لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة من قبل العاملين باللجان لمساعدتهم على الادلاء باصواتهم

وفي ذات السياق وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فقد استمر رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء في المرور والمتابعة الميدانية على مقار اللجان الانتخابية نطاقهم لتذليل ايه عقبات طارئة والتعامل الفوري مع ايه مستجدات، بالتعاون والتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية حرصا علي اتمام العملية الانتخابية على اكمل وجه بما يليق بمحافظة الدقهلية.
تزايد الإقبال للمشاركة بالتصويت في انتخايات جولة الإعادة لبرلمان 2020
تزايد الإقبال للمشاركة بالتصويت في انتخايات جولة الإعادة لبرلمان 2020
تزايد الإقبال للمشاركة بالتصويت في انتخايات جولة الإعادة لبرلمان 2020
تزايد الإقبال للمشاركة بالتصويت في انتخايات جولة الإعادة لبرلمان 2020
تزايد الإقبال للمشاركة بالتصويت في انتخايات جولة الإعادة لبرلمان 2020
تزايد الإقبال للمشاركة بالتصويت في انتخايات جولة الإعادة لبرلمان 2020
تزايد الإقبال للمشاركة بالتصويت في انتخايات جولة الإعادة لبرلمان 2020
تزايد الإقبال للمشاركة بالتصويت في انتخايات جولة الإعادة لبرلمان 2020
تزايد الإقبال للمشاركة بالتصويت في انتخايات جولة الإعادة لبرلمان 2020
تزايد الإقبال للمشاركة بالتصويت في انتخايات جولة الإعادة لبرلمان 2020

أخبار تهمك

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 9 ساعات

كونتي يرد على نظرية المؤامرة بين ريال مدريد ومونشنجلادباخ

منذ أقل من ساعتين

رد فعل رونالدو وميسي على تصريحات كومان

منذ ساعتين و 48 دقيقة

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 23 ساعة

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ ثلث ساعة

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

منذ حوالي 8 ساعات

5 قرارات مهمة من تربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الضرائب: عدم إصدار فاتورة البيع يعد جريمة عقوبتها السجن

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

منذ ساعتين و 53 دقيقة

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:35 م

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

06:31 م

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

08:33 م

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

06:00 م

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

05:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر