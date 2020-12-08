المريخ يستضيف السكة الحديد وعينه على الإنتصار

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يحل الفريق الأول للكرة بنادي السكة الحديد ضيفا على نظيره المريخ في المباراة التي ستجمع بينهما غدا الأربعاء على ملعب عادل جلال ببورسعيد ، ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني .



يخوض المريخ المباراة ويتطلع لتحقيق الفوز من أجل تعويض الهزيمة في اللقاء الماضي أمام كوكاكولا ، ويمتلك 3 نقاط ، يحتل بهم المركز ، ويقوده فنيا أحمد عبد العزيز " زيز " .



أما فريق السكة الحديد فيتطلع لتحقيق أول إنتصار ، بعد التعادل في أول جولتين بالموسم ، حيث يمتلك نقطتين ويقوده فنيا جمعة مشهور .