أحمد الفيشاوي في لقطات رومانسية مع زوجته على الريد كاربت

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:47 م
بوابة الفجر
ريهام كمال تصوير: مصطفى الديب
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حرص الفنان أحمد الفيشاوي مع زوجته، على حضور فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

وظهر أحمد الفيشاوي، بإطلالة من القميص المشجر، وبنطلون من اللون البني، وتألقت زوجته بفستان من اللون السيمون.

والتقطت لهم الصور على الريد كاربت في لقطات رومانسية، وهو يقبل يديها.

كان حفل افتتاح مهرجان القاهرة قد شهد عرض فيلم "الأب The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 10 ديسمبر الجاري.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى فى السينما لمخرجه الكاتب الروائى والمسرحى الفرنسى فلوريان زيلر، والذى تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذى كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه Dangerous Liaisons "علاقات خطرة".
أحمد الفيشاوي في لقطات رومانسية مع زوجته على الريد كاربت
أحمد الفيشاوي في لقطات رومانسية مع زوجته على الريد كاربت
أحمد الفيشاوي في لقطات رومانسية مع زوجته على الريد كاربت
أحمد الفيشاوي في لقطات رومانسية مع زوجته على الريد كاربت
أحمد الفيشاوي في لقطات رومانسية مع زوجته على الريد كاربت
أحمد الفيشاوي في لقطات رومانسية مع زوجته على الريد كاربت
أحمد الفيشاوي في لقطات رومانسية مع زوجته على الريد كاربت
أحمد الفيشاوي في لقطات رومانسية مع زوجته على الريد كاربت
أحمد الفيشاوي في لقطات رومانسية مع زوجته على الريد كاربت
أحمد الفيشاوي في لقطات رومانسية مع زوجته على الريد كاربت
أحمد الفيشاوي في لقطات رومانسية مع زوجته على الريد كاربت
أحمد الفيشاوي في لقطات رومانسية مع زوجته على الريد كاربت
أحمد الفيشاوي في لقطات رومانسية مع زوجته على الريد كاربت
أحمد الفيشاوي في لقطات رومانسية مع زوجته على الريد كاربت

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